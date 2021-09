Calcio:Consiglio Figc, stop multiproprietà da stagione'24/25 (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Consiglio federale Figc ha approvato all'unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico con l'obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilfederaleha approvato all'unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico con l'obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza ...

Advertising

capuanogio : ?? Calcio italiano, anno 2021: #Lotito si presenta al Consiglio #Figc #Gravina lo fa uscire ricordandogli che è 's… - filippoASR1927 : RT @matteopinci: #Lotito escluso dal Consiglio federale: 'Non resto a dispetto dei Santi'. Ma poi i legali attaccano: 'Rifiuto illegittimo'… - TV7Benevento : Calcio: Consiglio Figc, vietata partecipazione in più di una società professionistica... - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio:Consiglio Figc, stop multiproprietà da stagione'24/25: (ANSA) - ROMA, 30 SET - Il Consiglio… - aboccadaverita : RT @corradone91: #Lotito, convinto di essere il padrone del calcio italiano, si presenta in Consiglio Federale. #Gravina (pres. #FIGC), vi… -