Barbara D’Urso, la dedica al figlio Emanuele su Instagram: “Mi fai camminare a testa alta” (Di giovedì 30 settembre 2021) Barbara D’Urso è una mamma innamorata dei suoi figli: la conduttrice non ha mai nascosto l’orgoglio per i suoi ragazzi, Giammauro (nato nel 1986) ed Emanuele (nato nel 1988). E così, in occasione delle ricorrenze speciali per la sua famiglia, la D’Urso fruga sempre nel suo album dei ricordi per trovare gli scatti più teneri da condividere con i suoi affezionati follower. E l’ha fatto anche questa volta, pubblicando sul suo profilo Instagram un dolcissimo scatto del suo secondogenito per augurargli buon compleanno. Alla foto del figlio da piccolo, che fa capolino dalla vasca con la sua testolina e un sorriso stampato sul visino, ha accompagnato un bellissimo augurio per il suo compleanno. Barbara D’Urso, la dolcissima dedica al ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 settembre 2021)è una mamma innamorata dei suoi figli: la conduttrice non ha mai nascosto l’orgoglio per i suoi ragazzi, Giammauro (nato nel 1986) ed(nato nel 1988). E così, in occasione delle ricorrenze speciali per la sua famiglia, lafruga sempre nel suo album dei ricordi per trovare gli scatti più teneri da condividere con i suoi affezionati follower. E l’ha fatto anche questa volta, pubblicando sul suo profiloun dolcissimo scatto del suo secondogenito per augurargli buon compleanno. Alla foto delda piccolo, che fa capolino dalla vasca con la sua testolina e un sorriso stampato sul visino, ha accompagnato un bellissimo augurio per il suo compleanno., la dolcissimaal ...

