“Amici 21”, Anna Pettinelli dura con Inder: “A Rudy Zerbi non piacerai mai” [VIDEO] (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella puntata di oggi pomeriggio, su Canale 5 è andato in onda il confronto tra Anna Pettinelli e Inder. La penna del giovane allievo, come anche il modo con cui interpreta una canzone non piace molto a Rudy Zerbi. Il ventenne si è presentato ai casting con un suo brano trap dal titolo Gola Secca. Un … L'articolo “Amici 21”, Anna Pettinelli dura con Inder: “A Rudy Zerbi non piacerai mai” VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella puntata di oggi pomeriggio, su Canale 5 è andato in onda il confronto tra. La penna del giovane allievo, come anche il modo con cui interpreta una canzone non piace molto a. Il ventenne si è presentato ai casting con un suo brano trap dal titolo Gola Secca. Un … L'articolo “21”,con: “Anonmai”proviene da Velvet Gossip.

Advertising

teatrolafenice : ?? Marek Janowski dirige il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Prokofiev. È l'inizio che ascoltiamo interpr… - anna_polegato : RT @mariobianchi18: #MimmoLucano trattato peggio di un mafioso. “Io non voglio disturbare più nessuno, mi ritiro da tutto, non mi importa p… - cardinale_anna : Sono certa che i calabresi sapranno accoglierti come meriti. Fai il garantista con gli amici silenziosi. Per tutt… - cardinale_anna : RT @rimmel83837671: Non ho trovato un tweet di solidarietà per Mimmo Lucano espresso dai riformisti garantisti . Garantisti con gli amici… - RobertoRenga : @bianca_cappa @saraepunto @anna_pensil Vero. Ma siamo tra vecchi amici. Una rarità qui ormai. -