Aldo Montano vuole dormire sul divano per lasciare privacy a Manuel e Lulù ma Bortuzzo non ne sembra entusiasta VIDEO

Advertising

GrandeFratello : Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolat… - GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - iamladyM_96 : RT @tuttobenissimo: Date un premio Oscar a chi ha montato la chiusura di questo daily: mentre nella casa sta accadendo lo sfacelo Aldo Mont… - tuttobenissimo : Date un premio Oscar a chi ha montato la chiusura di questo daily: mentre nella casa sta accadendo lo sfacelo Aldo… - conci_cucuz : RT @paneetrash: Il finale con Aldo Montano che se ne sbatte di tutto e tutti ???? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

Mi piace molto" . Leggi anche Soleil Sorge sotto accusa, ecco cosa è successo al Gf Vip L'ex concorrente del Gf Vip ha lanciato infine una frecciata ad Alex Belli : "Dalle soap opera ...Giornata di fuoco al Grande Fratello Vip 6. Non è bastato il rientro di, isolato al momento in una stanza separata da un vetro dal resto della casa, per riportare il buon umore tra i coinquilini. Nella serata di ieri, Alex Belli e Samy hanno avuto uno ...Nuova lite al GF Vip 6 tra Soleil Sorge, Samy Youssef e Ainett Stephens ma questa volta l'influencer è stata accusata di razzismo per le parole terribili verso i due coinquilini. Nel corso di una lite ...Nella casa del Grande Fratello VIP prime sfuriate e rotture. Soleil contro tutti, Raffaella Fico la accusa di razzismo: ecco cosa è successo ...