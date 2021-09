Will Smith dice no alla monogamia: “Io e mia moglie ci siamo dati libertà” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Will Smith e sua moglie Jada Pinkett non sono monogami ma hanno pianificato un harem di donne: i dettagli di un rapporto non convenzionale Will Smith è contrario alla monogamia. L’attore hollywoodiano, ai microfoni del magazine GQ, dichiara a gran voce che “il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione“. Lo stesso prosegue, parlando del rapporto con sua moglie Jada Pinkett: “Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore“. La star del cinema, poi, confessa: “Ho sempre sognato di avere un harem di donne!”. Ma non un harem qualunque. Nei suoi desideri più reconditi c’è anche l’attrice premio Oscar Halle ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021)e suaJada Pinkett non sono monogami ma hanno pianificato un harem di donne: i dettagli di un rapporto non convenzionaleè contrario. L’attore hollywoodiano, ai microfoni del magazine GQ, dichiara a gran voce che “il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione“. Lo stesso prosegue, parlando del rapporto con suaJada Pinkett: “Le esperienze, leche cil’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore“. La star del cinema, poi, confessa: “Ho sempre sognato di avere un harem di donne!”. Ma non un harem qualunque. Nei suoi desideri più reconditi c’è anche l’attrice premio Oscar Halle ...

