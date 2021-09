Verstappen alla 24h di Dubai, ma non è Max (Di mercoledì 29 settembre 2021) Verstappen correrà la prossima 24h di Dubai. Ma se pensate che sia quel Verstappen…avete sbagliato! Infatti, parliamo di Jos Verstappen, il papà del famoso Max in lotta con Lewis Hamilton per il mondiale di F1. Verstappen sr, 107 GP all’attivo nella massima formula, re indosserà tuta e casco per correre la classica mediorientale. Ad attenderlo c’è una Porsche 992 GT3 Cup nuova fiammante, che gli verrà messa a disposizione dal team GP Elite. Jos Verstappen: cosa ci fa alla 24h di Dubai? Verstappen sr, ufficialmente ritiratosi dalle competizioni, ha deciso di rimettersi in gioco, per dare una mano al suo “allievo”. Infatti, da qualche anno fa da driver coach al giovane Thierry Vermuelen, pilota olandese impegnato nella Porsche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021)correrà la prossima 24h di. Ma se pensate che sia quel…avete sbagliato! Infatti, parliamo di Jos, il papà del famoso Max in lotta con Lewis Hamilton per il mondiale di F1.sr, 107 GP all’attivo nella massima formula, re indosserà tuta e casco per correre la classica mediorientale. Ad attenderlo c’è una Porsche 992 GT3 Cup nuova fiammante, che gli verrà messa a disposizione dal team GP Elite. Jos: cosa ci fa24h disr, ufficialmente ritiratosi dalle competizioni, ha deciso di rimettersi in gioco, per dare una mano al suo “allievo”. Infatti, da qualche anno fa da driver coach al giovane Thierry Vermuelen, pilota olandese impegnato nella Porsche ...

