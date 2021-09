Vela, un pezzo di Luna Rossa all’asta per difendere il mare (Di mercoledì 29 settembre 2021) La winglet di Luna Rossa, ossia la parte terminale delle ali immerse che permettono alla barca di volare, sarà messa all’asta dal 29 settembre al 7 ottobre per aiutare il mare di Sardegna a difendere la sua bellezza. Uno degli elementi più caratterizzanti dell’AC75, con cui il team ha regato ad Auckland nell’America’s Cup, sarà quindi venduto per supportare la Fondazione MEDSEA nel suo progetto di ripristino dell’ecosistema del Mar Mediterraneo. “Per l’asta abbiamo scelto un pezzo particolarmente caratteristico e identificativo dell’AC75 Luna Rossa – ha spiegato Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa Prada Pirelli – mai come ora il tema della sostenibilità e della salvaguardia degli oceani è una sfida che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) La winglet di, ossia la parte terminale delle ali immerse che permettono alla barca di volare, sarà messadal 29 settembre al 7 ottobre per aiutare ildi Sardegna ala sua bellezza. Uno degli elementi più caratterizzanti dell’AC75, con cui il team ha regato ad Auckland nell’America’s Cup, sarà quindi venduto per supportare la Fondazione MEDSEA nel suo progetto di ripristino dell’ecosistema del Mar Mediterraneo. “Per l’asta abbiamo scelto unparticolarmente caratteristico e identificativo dell’AC75– ha spiegato Max Sirena, Team Director e Skipper diPrada Pirelli – mai come ora il tema della sostenibilità e della salvaguardia degli oceani è una sfida che ...

