Traffico Roma del 29-09-2021 ore 14:30 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luceverde Roma ma pomeriggio dalla redazione Traffico rallentato sul viadotto Giubileo del 2000 in prossimità del gra verso il centro la causa dei lavori in corso per la messa in sicurezza di una parete rocciosa con conseguente restringimento di carreggiata sulla tangenziale si rallenta verso lo stadio Olimpico tra via Salaria e via dei Campi Sportivi code anche su via Cassia tra via Giustiniana e via di Grottarossa nei due sensi di marcia segnalato dalla polizia locale un incidente su via Lanciani all'altezza di piazza marucchi sono possibili rallentamenti chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Orte Fiumicino aeroporto il servizio tra Roma Ostiense e Ponte Galeria in precedenza ha rallentato per un incendio in prossimità dei binari per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma

