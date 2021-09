Traffico Roma del 29-09-2021 ore 08:30 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sul raccordo ti rallenta nelle due direzioni in carreggiata interna tra Nomentana e l’uscita per la 24 e poi tra Casilina e abbia in carreggiata esterna tra Casilina e via di Sant’Alessandro in aumento il Traffico in entrata in città Al momento i principali disagi sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è il bivio per la tangenziale verso il centro e spostiamoci proprio sulla tangenziale Dove ci sta in via Tiburtina e Corso di Francia verso lo stadio per un incidente è chiuso il sottovia Ignazio Guidi tra via Lucania e viale del Policlinico in direzione di Piazzale della Croce Rossa inevitabili le ripercussioni sul Traffico difficile la situazione sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti da ricordare che per lavori di messa in sicurezza di alcune pareti rocciose all’altezza del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul raccordo ti rallenta nelle due direzioni in carreggiata interna tra Nomentana e l’uscita per la 24 e poi tra Casilina e abbia in carreggiata esterna tra Casilina e via di Sant’Alessandro in aumento ilin entrata in città Al momento i principali disagi sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è il bivio per la tangenziale verso il centro e spostiamoci proprio sulla tangenziale Dove ci sta in via Tiburtina e Corso di Francia verso lo stadio per un incidente è chiuso il sottovia Ignazio Guidi tra via Lucania e viale del Policlinico in direzione di Piazzale della Croce Rossa inevitabili le ripercussioni suldifficile la situazione sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti da ricordare che per lavori di messa in sicurezza di alcune pareti rocciose all’altezza del ...

