Torino | si ferma dopo uno scontro auto-cinghiale e carica l' animale nel bagagliaio

Ultime Notizie dalla rete : Torino ferma

E' accaduto la sera del 23 settembre a Chieri () . La dinamica - Come riportano i media locali, nella vettura - della quale, in seguito all'urto, sono esplosi tutti gli airbag - viaggiavano un ...Da gesto nobile a... "bracconaggio" il passo è stato breve. Brevissimo. A Chieri , un'auto si è fermata dopo uno scontro tra un'altra vettura e un cinghiale. La famiglia che è stata coinvolta dello ...Rimasti coinvolti in un incidente con un cinghiale sulla statale, chiedono aiuto, ma l’automobilista di passaggio carica in auto l’animale morto e se ne ...Un cinghiale è stato investito da un'auto. Nessun danno per i passeggeri ma il conducente di una seconda vettura si è fermato, caricando l'animale in auto senza prestare soccorso e fuggendo via.