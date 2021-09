Speranza apre al turismo extra-Ue | dove si può andare

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Con specifica ordinanza, il Ministroistituisce corridoi turistici Covid-free verso sei Paesi-Ue: le regole da seguire Il Ministro della Salute Robertodà un’ulteriore spinta alpost-Covid e con specifica ordinanza istituisce corridoi turistici Covid-free verso sei Paesi-Ue: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (per le mete di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Le regole per viaggiare Chi vuole raggiungere unadi queste sei mete-Ue per una vacanza, deve possedere il Green Pass (l’effettiva regolarità della certificazione sarà verificata al momento dell’imbarco) e comunque sottoporsi a un tampone, che dovrà essere negativo, due giorni prima dell’imbarco. Giunti a destinazione, e se il loro viaggio dura ...

