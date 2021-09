San Michele Arcangelo | il rimprovero di Padre Pio ai fedeli che si recavano da lui

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutti i pellegrini che sidaPio ricevevano dal Santo frate una ferma e severa raccomandazione, come era nel suo stile definito da alcuni addirittura duro, mentre era invece per il loro bene. Il legame diPio con la speciale devozione a cui faceva riferimento davanti ai tantiche siL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

zaiapresidente : ?????? PER SAN MICHELE FARE GLI GNOCCHI PORTA RICCHEZZA E ABBONDANZA! ?????? Oggi 29 settembre, giorno di S. Michele, n… - Esercito : #29settembre, nel giorno della ricorrenza di San Gabriele, patrono dell’Arma delle #Trasmissioni e San Michele, pat… - MinisteroDifesa : #29settembre Oggi si celebrano San Gabriele, patrono dell’Arma delle #Trasmissioni e San Michele, patrono dei… - markred17 : RT @liliaragnar: Oggi 29 Settembre e'la festa di San Michele Arcangelo ?? - altomolisenet : Isernia - La Polizia di Stato celebra il suo Patrono San Michele Arcangelo., presso la Chiesa “San Michele... -

Ultime Notizie dalla rete : San Michele

Anche a Siena la Polizia di Stato festeggia il Santo PatronoArcangelo. Questa mattina, alle 10, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena, ha officiato la Messa, coadiuvato dal Cappellano del Corpo Don Emanuele Salvatori, presso la ...Risponderà il Bari allenato daMignani con un 4 - 3 - 1 - 2 così schierato dal primo ... LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sul match alFilippo di Messina, ecco le ...Si è tenuta a Sassari, nella frazione di Li Punti, presso la parrocchia Pio X, la S. Messa officiata da S.E. Mons. Gianfranco SABA, arcivescovo della diocesi di Sassar ...Lecco (Lècch) - Nella mattinata odierna mercoledì 29 settembre 2021, è stata celebrata in tutte le Province d’Italia la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Nella Provi ...