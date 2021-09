Roma, niente squalifica per Zaniolo per i gestacci ai laziali. Solo una multa da 10mila euro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Come previsto alla vigilia, il Giudice Sportivo ha deciso per una semplice multa a Nicolò Zaniolo per i gestacci rivolti ai tifosi biancocelesti dopo Lazio-Roma. niente squalifica, Solo un’ammenda è di 10mila euro. Del resto i precedenti analoghi parlavano chiaro, una squalifica non era mai stata comminata per un gesto simile. Mastrandrea ha spiegato la decisione con il comportamento “rivolto ai tifosi avversari”, “di sfida e volgare, infrazione rilevata dai collaboratori della procura federale”. L’infrazione aveva fatto il giro del web grazie alle immagini riprese un po’ ovunque. La Roma, che era già pronta a fare ricorso, potrà deporre le armi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Come previsto alla vigilia, il Giudice Sportivo ha deciso per una semplicea Nicolòper irivolti ai tifosi biancocelesti dopo Lazio-un’ammenda è di. Del resto i precedenti analoghi parlavano chiaro, unanon era mai stata comminata per un gesto simile. Mastrandrea ha spiegato la decisione con il comportamento “rivolto ai tifosi avversari”, “di sfida e volgare, infrazione rilevata dai collaboratori della procura federale”. L’infrazione aveva fatto il giro del web grazie alle immagini riprese un po’ ovunque. La, che era già pronta a fare ricorso, potrà deporre le armi. L'articolo ilNapolista.

Advertising

ciropellegrino : #Fanpage, sorpresa! Questa sera la polizia ci ha notificato un altro atto: la revoca del provvedimento di sequestr… - LegaSalvini : Simonetta #Matone (Candidata prosindaco nella lista della Lega - Roma): “L’amministrazione uscente in questi anni n… - fanpage : La Procura di Roma ha revocato il sequestro preventivo e l’oscuramento dei video di #Followthemoney, un risultato p… - napolista : #Roma, niente squalifica per #Zaniolo per i gestacci ai laziali. Solo una multa da 10mila euro Mastrandrea ha spie… - lory12345678901 : RT @Etatmaijor: @osamundR Non bisogna DISPERDERSI. Andare a ROMA TUTTI, i palazzi stanno lì per cui niente Milano Torino Trieste….VENITE A… -