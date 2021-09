“Piccolo splendore” Caterina Balivo | la figlia Cora è bellissima E che eleganza

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Gli affezionati telespettatori anrimpiangono i pomeriggi trascorsi guardando Vieni da Me, l’amata trasmissione di interviste cheha condotto a partire dal 2018 fino al 2020. Solo due anni e 350 avvincenti puntate, ma il pubblico di Rai 1 apprezzava talmente tanto il suo modo di condurre ed intrattenere da rendere quel format iconico. Dopo oltre un anno dal suo ufficiale addio a Vieni da Me, non è anchiaro cosa abbia in programmaper il suo avvenire sulschermo. La 41enne campana aveva spiegato di desiderare un periodo di pausa, prima di tutto per dedicarsi alla sua meravigliosa famiglia prendendosi più tempo da trascorrere in compagnia dei suoi figli., la ...