Pattinaggio artistico a rotelle, al via i Mondiali di Asunciòn: tutto quello che c’è da sapere sull’evento più atteso (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due anni di attesa, due anni di rinvii, di sofferenza, di vuoto. Ma adesso, la magia sta per ritornare; è tutto pronto all’Arena Secretaría Nacional de Deportes di Auncìon (Paraguay), impianto sportivo che ospita da mercoledì 29 settembre a sabato 9 ottobre i Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico a rotelle, evento che arriva dopo ventisei mesi di distanza dall’ultima rassegna iridata, I World Roller Games di Barcellona. Tante cose sono cambiate da quel luglio del 2019, non solo a livello dei protagonisti interessati, ma anche in linea generale, con un assestamento finalmente solido del nuovo sistema di valutazione che, certamente, garantirà un grandissimo spettacolo in tutte le gare pianificate. L’Italia, come sempre, partirà con l’obiettivo di conquistare quante più medaglie possibili, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due anni di attesa, due anni di rinvii, di sofferenza, di vuoto. Ma adesso, la magia sta per ritornare; èpronto all’Arena Secretaría Nacional de Deportes di Auncìon (Paraguay), impianto sportivo che ospita da mercoledì 29 settembre a sabato 9 ottobre i Campionati2021 di, evento che arriva dopo ventisei mesi di distanza dall’ultima rassegna iridata, I World Roller Games di Barcellona. Tante cose sono cambiate da quel luglio del 2019, non solo a livello dei protagonisti interessati, ma anche in linea generale, con un assestamento finalmente solido del nuovo sistema di valutazione che, certamente, garantirà un grandissimo spettacolo in tutte le gare pianificate. L’Italia, come sempre, partirà con l’obiettivo di conquistare quante più medaglie possibili, ...

Advertising

fisritalia : ??Il 29 settembre al via i Mondiali di #pattinaggio artistico nella capitale del #Paraguay ???? Leggi le parole del… - Bott93 : RT @fisritalia: Aspettando di rivederli agli imminenti #Mondiali di #pattinaggio artistico in Paraguay, riviviamo le emozioni del long prog… - SimonVenturini : ???? #SPORT • Venezia si appresta a volare sui pattini grazie ai suoi campioni! In bocca al lupo alla 26enne Rachele… - fisritalia : Aspettando di rivederli agli imminenti #Mondiali di #pattinaggio artistico in Paraguay, riviviamo le emozioni del l… - IlCuoio : polisportiva #stellarossa #pattinaggio artistico tra le migliori d’Italia: chiude settima il campionato #Aics -