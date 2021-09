Patrick Zaki | “Torno presto | non dimenticatemi”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “. Io. Voi non vi dimenticate di me”.torna a parlare dal carcere nel quale è detenuto ormai da oltre un anno e mezzo in Egitto. Il suo appello – che arriva attraverso Repubblica – è rivolto è quello di non dimenticarlo. Ieri, durante la seconda udienza del processo che lo vede imputato, è stato portato nella gabbia degli imputati dell’aula di tribunale di Mansoura in manette, “come un pericoloso criminale”. “So delle mobilitazioni nelle piazze di tutto il paese, me lo hanno detto. Grazie, grazie davvero a tutto l’Italia”, ha detto il 30enne tanto atteso dai familiari e dagli amici della cara Bologna.ha fatto sapere di stare bene di continuare a studiare l’italiano, anche se dice di ricordarlo “così e così”. La prossima ...

'Torno presto. Io torno presto. Voi non vi dimenticate di me'. Non perde le speranze, nemmeno dopo che ieri, durante la seconda udienza del processo che lo vede imputato, è stato portato nella gabbia degli imputati dell'aula di tribunale di Mansoura in manette, "come un ...Read More News: 'Io torno presto, voi non dimenticatemi' 29 Settembre 2021 "Che torno presto. Io torno presto. Voi non vi dimenticate di me"., nell'aula di tribunale di ...La prossima udienza è fissata per il 7 dicembre, Zaki resterà in carcere in Egitto almeno fino a quella data Io torno presto. Zaki ha poi voluto tranquillizzare tutti riguardo le sue condizioni: «Bene ...Una concessione cosi' velenosamente ampia da trasformarsi in punizione, ovvero in altri due mesi abbondanti di carcere: la tanto attesa ...