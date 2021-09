Nadef | Draghi | «Va meglio del previsto | cresciamo grazie ai vaccini» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 settembre 2021) «L’ingrediente fondamentale per la crescita è stata la vaccinazione, il fatto che si possa lavorare con tranquillità e che si possa andare in giro. Il vaccino è l’unico modo sicuro per proteggere noi stessi e i nostri cari. Il quadro economico, intanto, è migliore di quello che noi pensavamo di trovare». A parlare, in conferenza stampa, è il presidente del Consiglio, Mario, insieme al ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nella sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio, commentando la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza () 2021. «C’è fiducia nell’Italia. Il governo non ha mancato una sola data sui suoi appuntamenti. La crescita per il 2021 è del 6 per cento, anziché del 4 come formulato sei mesi fa. Il deficit è più basso, è al 9,4, invece dell’11,8 ed è anche in calo rispetto al 2020. Il ...