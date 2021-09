Morti sul lavoro, 7 persone hanno perso la vita in diversi incidenti tra ieri e oggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sette persone hanno perso la vita tra ieri, martedì 28 settembre, e oggi in diversi incidenti mentre stavano lavorando. ieri Emanuele Zanin, 46 anni, e Jagdeep Singh, 42, sono Morti all'Università Humanitas di Pieve Emanuele, nel Milanese, mentre caricavano una cisterna di azoto liquido. A Nichelino, nell'hinterland di Torino, il titolare di un'officina meccanica, Leonardo Perna di 72 anni, è morto cadendo da un'impalcatura alta 2 metri. Un altro operaio che lavorava nella ditta Lavor Metal a Loreggia, nel Padovano, è deceduto dopo essere caduto da un'impalcatura di 5 metri. Un camionista a Capaci, Giuseppe Costantino, è stato travolto dal suo tir. In serata un agricoltore è morto nella provincia di ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 settembre 2021) Settelatra, martedì 28 settembre, einmentre stavano lavorando.Emanuele Zanin, 46 anni, e Jagdeep Singh, 42, sonoall'Università Humanitas di Pieve Emanuele, nel Milanese, mentre caricavano una cisterna di azoto liquido. A Nichelino, nell'hinterland di Torino, il titolare di un'officina meccanica, Leonardo Perna di 72 anni, è morto cadendo da un'impalcatura alta 2 metri. Un altro operaio che lavorava nella ditta Lavor Metal a Loreggia, nel Padovano, è deceduto dopo essere caduto da un'impalcatura di 5 metri. Un camionista a Capaci, Giuseppe Costantino, è stato travolto dal suo tir. In serata un agricoltore è morto nella provincia di ...

