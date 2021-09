Morisi | Ilaria Cucchi a La7 | “Salvini oggi si lamenta della gogna mediatica | ma io e la mia famiglia per anni siamo state vittime della sua”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Mi fa sorridere amaramente cheMatteosi lamenticontro, ma io e tutta la miapersua. Il signore si è fatto la sua carriera politica sulla nostra pelle e su quella di altri ‘ultimi’, come i migranti. Quello che è stato fatto nei riguardi nostri e di altri è terribile”. Sono le parole di, ospite di “Otto e mezzo” (La7), sulla vicenda di Luca. E aggiunge: “Ho perso un fratello ammazzato di botte e alcune persone come Matteo...

In un post pubblicato ieri su Facebookaveva scritto: 'Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Matteo Salvini contro Stefano Cucchi e la mia famiglia hanno un volto: Luca, ...In un post pubblicato ieri su Facebookaveva scritto: ''Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Matteo Salvini contro Stefano Cucchi e la mia famiglia hanno un volto: Luca, ...L'indagine sulla cessione di stupefacenti che ha coinvolto Morisi potrebbe allargarsi. Il ruolo svolto da una quarta figura, il cinquantenne presente nell'appartamento di Luca Morisi ...La difesa dell’ex social media manager - dimessosi il primo settembre scorso dal suo ruolo - punta a chiarire un aspetto fondamentale che potrebbe far cadere l’impianto dell’accusa: «Quel flacone con ...