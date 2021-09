Milano | polfer arresta ricercato in Stazione Garibaldi

(Di mercoledì 29 settembre 2021), 29 set. (Adnkronos) - Un cittadino senegalese di 47 anni è statoto dalla Polizia Ferroviaria diin Porta: eraa causa di un provvedimento di carcerazione. I poliziotti, durante un servizio di vigilanza ai viaggiatori diretti a Parigi, hanno controllato un uomo che destava sospetti. Dalle verifiche in banca dati è emerso che erain quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione penale, emesso dalla Procura di Firenze. Doveva espiare una pena di 10 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato accompagnato al carcere di San Vittore.

Milano, 29 set. (Adnkronos) – Un cittadino senegalese di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano in Porta Garibaldi: era ricercato a causa di un provvedimento di carcerazione. I ...Controlli intensificati con l'operazione "Stazioni Sicure": 29 arrestati, 255 indagati e oltre 89.000 le persone controllate il bilancio ...