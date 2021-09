Milan-Atletico Madrid: steward aggrediti, denunce per due tifosi rossoneri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milan-Atletico Madrid ha presentato uno spettacolo di alto livello, tra gesti tecnici straordinari e gol di ottima fattura. Non solo la spettacolare rovesciata di Leao o il mancino al volo di Griezmann, peraltro vincente, però, a caratterizzare lo scontro di Champions League a San Siro. Due sostenitori rossoneri, infatti, si sono resi protagonisti di uno spiacevole scontro con alcuni steward; aggressione dopo un tentativo di allontanamento per comportamenti non consoni all’appuntamento, pugni sul viso e difficoltà a frenare l’impeto degli aggressori citati. I tifosi rossoneri colpevoli del misfatto sono stati identificati dalla Digos e denunciati per lesioni personali; nel dettaglio, i due individui sono degli italiani con residenza in Svizzera. Violenza ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha presentato uno spettacolo di alto livello, tra gesti tecnici straordinari e gol di ottima fattura. Non solo la spettacolare rovesciata di Leao o il mancino al volo di Griezmann, peraltro vincente, però, a caratterizzare lo scontro di Champions League a San Siro. Due sostenitori, infatti, si sono resi protagonisti di uno spiacevole scontro con alcuni; aggressione dopo un tentativo di allontanamento per comportamenti non consoni all’appuntamento, pugni sul viso e difficoltà a frenare l’impeto degli aggressori citati. Icolpevoli del misfatto sono stati identificati dalla Digos e denunciati per lesioni personali; nel dettaglio, i due individui sono degli italiani con residenza in Svizzera. Violenza ...

Advertising

acmilan : On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from… - PietroMazzara : #Cakir pessimo. Direzione da “protagonista”. Interventi dei giocatori dell’Atletico misurati in maniera meno severa… - AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - obbi96 : @MarioGiunta @SkySport Post Milan Atletico? Hanno giocato ieri - sidemilanista : basta con milan atletico, voltare pagina -