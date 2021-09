Manuela Arcuri: molestata sul set (Di mercoledì 29 settembre 2021) Manuela Arcuri è tornata a parlare della sua carriera nel mondo del cinema e della televisione, svelando alcuni retroscena sui primi provini effettuati. L’attrice, infatti, ha raccontato di essere stata più volte molestata sul set. “Erano dei depravati”, ha detto riferendosi agli uomini incontrati. Manuela Arcuri è tornata a parlare della sua carriera. L’attrice, che oggi ha 44 anni, è stata protagonista di molte fiction per il piccolo schermo ma anche di film trasmessi al cinema: un percorso professionale di cui è sicuramente orgogliosa ma che le ha riservato qualche momento di difficoltà. La Arcuri, infatti, ha rivelato di essere stata spesso vittima di molestie verbali e fisiche e di atteggiamenti particolarmente fastidiosi e insistenti mentre si trovava sul set. L’attrice ha ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 29 settembre 2021)è tornata a parlare della sua carriera nel mondo del cinema e della televisione, svelando alcuni retroscena sui primi provini effettuati. L’attrice, infatti, ha raccontato di essere stata più voltesul set. “Erano dei depravati”, ha detto riferendosi agli uomini incontrati.è tornata a parlare della sua carriera. L’attrice, che oggi ha 44 anni, è stata protagonista di molte fiction per il piccolo schermo ma anche di film trasmessi al cinema: un percorso professionale di cui è sicuramente orgogliosa ma che le ha riservato qualche momento di difficoltà. La, infatti, ha rivelato di essere stata spesso vittima di molestie verbali e fisiche e di atteggiamenti particolarmente fastidiosi e insistenti mentre si trovava sul set. L’attrice ha ...

