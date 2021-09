Lotta, Mondiali 2021: Kakhelashvili a caccia di riscatto, prova importante per Kabaloev e Realbuto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da sabato 2 a domenica 10 ottobre si svolgeranno a Oslo i Campionati Mondiali Senior di Lotta 2021, valevoli come ultimo appuntamento internazionale dell’anno e prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. L’Italia si presenta in Norvegia senza Frank Chamizo e Abraham Conyedo, unici due azzurri capaci di qualificarsi per le ultime Olimpiadi di Tokyo, quindi le ambizioni saranno inevitabilmente ridimensionate anche a causa dell’assenza del settore femminile. La selezione tricolore sarà composta da Colin John Realbuto (65 kg), Gianluca Talamo (70 kg), Aron Caneva (79 kg) e Simone Iannattoni (92 kg) per quanto riguarda lo stile libero, mentre Zaur Kabaloev (67 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) combatteranno nella Lotta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da sabato 2 a domenica 10 ottobre si svolgeranno a Oslo i CampionatiSenior di, valevoli come ultimo appuntamento internazionale dell’anno e prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. L’Italia si presenta in Norvegia senza Frank Chamizo e Abraham Conyedo, unici due azzurri capaci di qualificarsi per le ultime Olimpiadi di Tokyo, quindi le ambizioni saranno inevitabilmente ridimensionate anche a causa dell’assenza del settore femminile. La selezione tricolore sarà composta da Colin John(65 kg), Gianluca Talamo (70 kg), Aron Caneva (79 kg) e Simone Iannattoni (92 kg) per quanto riguarda lo stile libero, mentre Zaur(67 kg) e Nikoloz(97 kg) combatteranno nella...

Lotta, un napoletano ai Mondiali in Norvegia Napoli . Ci sarà anche Gianluca Talamo ai Mondiali di lotta che andranno in scena da sabato 2 a domenica 10 ottobre ad Oslo in Norvegia. Il ragazzo di Napoli fa parte dei convocati della giovanissima squadra azzurra che dovrà fare a meno ...

