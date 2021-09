La guerra di YouTube ai No vax: chiusi gli account di due attivisti Usa. «Hanno danneggiato la campagna vaccinale» (Di mercoledì 29 settembre 2021) La guerra di YouTube contro l’ideologia No vax continua: l’ultima decisione della piattaforma di video è stata di cancellare gli account di due attivisti diventati estremamente popolari sui social, Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr. Il primo è un sostenitore della medicina alternativa americana, medico e uomo d’affari, il secondo avvocato e scrittore statunitense, figlio di Bob Kennedy, militante free vax e sostenitore di tesi controverse sul Covid-19. Ad annunciare la stretta è lo stesso colosso, che dopo aver rimosso nell’ultimo anno circa 130 mila video che violavano le politiche sui vaccini anti Covid, ora compie un passo in più aggiungendo alla lista nera i video definiti borderline e cancellando interi account di disinformazione. «YouTube ha sempre avuto norme per la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladicontro l’ideologia No vax continua: l’ultima decisione della piattaforma di video è stata di cancellare glidi duediventati estremamente popolari sui social, Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr. Il primo è un sostenitore della medicina alternativa americana, medico e uomo d’affari, il secondo avvocato e scrittore statunitense, figlio di Bob Kennedy, militante free vax e sostenitore di tesi controverse sul Covid-19. Ad annunciare la stretta è lo stesso colosso, che dopo aver rimosso nell’ultimo anno circa 130 mila video che violavano le politiche sui vaccini anti Covid, ora compie un passo in più aggiungendo alla lista nera i video definiti borderline e cancellando interidi disinformazione. «ha sempre avuto norme per la ...

