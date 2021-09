La duchessa Catherine e gli altri | tutti i look sul red carpet per James Bond

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Speriamo che Daniel Craig non si sia offeso. I riflettori sarebbero tutti dovuti essere puntati su di lui visto che con questo red carpet l’attore dà l’addio a James Bond, il personaggio leggendario a cui è legato dal 2006, ma quando Kate è arrivata al Royal Albert Hall di Londra non ci sono stati occhi che per lei. Splendida in un abito di Jenny Packham ricoperto di paillettes dorate, la duchessa di Cambridge è stata la protagonista indiscussa della serata ad alto tasso di glamour. L’occasione era la prima mondiale di No Time to Die, il venticinquesimo film della saga tratta dai romanzi di Ian Fleming, un appuntamento in grande stile che ha dato un tangibile segno di ripartenza dopo i lunghi mesi funestati dalla pandemia. Daniel Craig al cospetto di sua maestà Kate. Foto Getty

sabinapeluso : Ma soffermiamoci sulla bellezza di Catherine Elizabeth Middleton, duchessa di Cambridge -

