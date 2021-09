Inter, Skriniar: «Un po' delusi ma è ancora tutto aperto» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Lo Shakhtar ha avuto le sue occasioni. Siamo un po’ delusi del risultato. Devo fare i complimenti a tutta la squadra, grande sacrificio in fase difensiva. In fase offensiva potevamo fare qualcosa in più. Loro palleggiano bene, non era facile”. Così Milan Skriniar, a Sky Sport, al termine del match contro lo Shakhtar. “La mentalità vincente ci è rimasta anche se abbiamo sofferto un po’, purtroppo non siamo riusciti a segnare. Ma è ancora tutto aperto”, ha concluso. Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Lo Shakhtar ha avuto le sue occasioni. Siamo un po’del risultato. Devo fare i complimenti a tutta la squadra, grande sacrificio in fase difensiva. In fase offensiva potevamo fare qualcosa in più. Loro palleggiano bene, non era facile”. Così Milan, a Sky Sport, al termine del match contro lo Shakhtar. “La mentalità vincente ci è rimasta anche se abbiamo sofferto un po’, purtroppo non siamo riusciti a segnare. Ma è”, ha concluso.

