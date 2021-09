(Di mercoledì 29 settembre 2021)- E se fosse un indizio? Perché in quel panorama mozzafiato che si scorge da Posillipo , potrebbe pure nascondersi l'idea d'evitare di andarsene in giro per l'Europa e di godersi la vita da un ...

Advertising

sportli26181512 : #Insigne compra una nuova casa: il futuro è a #Napoli: Altro gesto d’amore del capitano per la città e un segnale a… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne compra

Corriere dello Sport

... gridando 'buffone', 'i giocatori', 'scemo'. Una scena sicuramente non esaltante. Mettendo ...e l'Inter potrebbe essersi assottigliato per la mancata cessione di big come Koulibaly e: è ...Si chiude il calciomercato del Napoli che rinforza il centrocampo con Anguissa ma nonun terzino sinistro per Spalletti. Paolo Del Genio commenta le operazioni di mercato del ...ad. ...NAPOLI - E se fosse un indizio? Perché in quel panorama mozzafiato che si scorge da Posillipo, potrebbe pure nascondersi l’idea d’evitare di andarsene in giro per l’Europa e di godersi la vita da un ...