In Tunisia una donna premier per uscire dalla crisi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo oltre due mesi e mezzo di stallo per la formazione del nuovo governo e nel pieno della crisi legata alla decisione del presidente, Kais Saied, di sospendere le attività del parlamento e chiudere l’esperienza del governo di Hichem Mechichi, la crisi tunisina vede la luce in fondo al tunnel. A rappresentare una speranza per il piccolo Paese nordafricano, avvolto da una profonda crisi economica e istituzionale, è una donna. Si tratta di Najla Boudin Ramadan. Nel presentarla la presidenza tunisina ha sottolineato in un comunicato che si tratta della “prima donna a ricoprire il ruolo di premier nella storia della Tunisia”. Alla docente della Scuola nazionale di ingegneria di Tunisi spetta un compito difficile, nonostante il ruolo di capo del governo appaia oggi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo oltre due mesi e mezzo di stallo per la formazione del nuovo governo e nel pieno dellalegata alla decisione del presidente, Kais Saied, di sospendere le attività del parlamento e chiudere l’esperienza del governo di Hichem Mechichi, latunisina vede la luce in fondo al tunnel. A rappresentare una speranza per il piccolo Paese nordafricano, avvolto da una profondaeconomica e istituzionale, è una. Si tratta di Najla Boudin Ramadan. Nel presentarla la presidenza tunisina ha sottolineato in un comunicato che si tratta della “primaa ricoprire il ruolo dinella storia della”. Alla docente della Scuola nazionale di ingegneria di Tunisi spetta un compito difficile, nonostante il ruolo di capo del governo appaia oggi ...

