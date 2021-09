GfVip, ‘gli autori non vogliono che lo dica’: Zelletta rivela un retroscena del programma (Di mercoledì 29 settembre 2021) Andrea Zelletta è l’ex tronista di Uomini e Donne che l’anno scorso ha partecipato al GfVip. A distanza di mesi e a giochi per lui ormai finiti, ha deciso di fare una rivelazione sulla sua partecipazione al reality show. GF Vip, quanti mesi dura? Un concorrente svela la durata da record: mai così lungo Zelletta abbandonò la Casa per qualche giorno, creando un vero e proprio mistero a riguardo. La questione non venne mai approfondita del tutto, ma oggi Andrea ha deciso di spiegare l’accaduto durante una puntata dello show GF Vip Party, condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Andrea ha svelato di essere risultato positivo a un controllo anti Covid, e si è scoperto solo dopo qualche giorno che il suo era un caso di falsa positività. Per precauzione era stato isolato dagli altri inquilini vip e sottoposto a dei ... Leggi su funweek (Di mercoledì 29 settembre 2021) Andreaè l’ex tronista di Uomini e Donne che l’anno scorso ha partecipato al. A distanza di mesi e a giochi per lui ormai finiti, ha deciso di fare unazione sulla sua partecipazione al reality show. GF Vip, quanti mesi dura? Un concorrente svela la durata da record: mai così lungoabbandonò la Casa per qualche giorno, creando un vero e proprio mistero a riguardo. La questione non venne mai approfondita del tutto, ma oggi Andrea ha deciso di spiegare l’accaduto durante una puntata dello show GF Vip Party, condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Andrea ha svelato di essere risultato positivo a un controllo anti Covid, e si è scoperto solo dopo qualche giorno che il suo era un caso di falsa positività. Per precauzione era stato isolato dagli altri inquilini vip e sottoposto a dei ...

