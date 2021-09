Germania, per la prima volta elette in Parlamento due donne transgender: “Vittoria storica per la comunità Lgbtqi” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tessa Ganserer, 44 anni, e Nyke Slawik, 27 anni, sono le prime due donne transgender a essere state elette al Bundestag. Candidate una in Baviera e l’altra in Nord Reno-Vestfalia alle elezioni tedesche di domenica 26 settembre, fanno parte entrambe del partito dei Verdi, terza forza politica dopo le urne e quasi certamente parte del futuro governo. “È una Vittoria storica per i Verdi, ma anche per il movimento di emancipazione dei trans e per l‘intera comunità queer – ha detto a Reuters Ganserer – I risultati sono stati un simbolo di una società aperta e tollerante”. Deputata del Parlamento bavarese dal 2013, ha corso nel collegio di Norimberga-Nord piazzandosi al secondo posto dietro al conservatore dell’Unione Cristiano Sociale (Csu), Sebastian Brehm. Su Twitter si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tessa Ganserer, 44 anni, e Nyke Slawik, 27 anni, sono le prime duea essere stateal Bundestag. Candidate una in Baviera e l’altra in Nord Reno-Vestfalia alle elezioni tedesche di domenica 26 settembre, fanno parte entrambe del partito dei Verdi, terza forza politica dopo le urne e quasi certamente parte del futuro governo. “È unaper i Verdi, ma anche per il movimento di emancipazione dei trans e per l‘interaqueer – ha detto a Reuters Ganserer – I risultati sono stati un simbolo di una società aperta e tollerante”. Deputata delbavarese dal 2013, ha corso nel collegio di Norimberga-Nord piazzandosi al secondo posto dietro al conservatore dell’Unione Cristiano Sociale (Csu), Sebastian Brehm. Su Twitter si è ...

