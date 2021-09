Germania, Armin Laschet concede la vittoria a Olaf Scholz (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il candidato della Cdu Armin Laschet a succedere alla sua collega di partito Angela Merkel come Cancelliere tedesco ha fatto le congratulazioni al candidato della Spd Olaf Scholz per la vittoria ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il candidato della Cdua succedere alla sua collega di partito Angela Merkel come Cancelliere tedesco ha fatto le congratulazioni al candidato della Spdper la...

Advertising

iscaramuzzi : lampeggia il semaforo, in Germania si va verso una coalizione Spd-Verdi-Fdp dopo che Armin Laschet ha concesso la v… - maic_ceci : RT @AlterThink_: Domenica la SPD di Olaf #Scholz ha superato la CDU-CSU di Armin #Laschet. Sono dunque iniziate le trattative per la forma… - F_Cannucci : RT @AlterThink_: Domenica la SPD di Olaf #Scholz ha superato la CDU-CSU di Armin #Laschet. Sono dunque iniziate le trattative per la forma… - AlterThink_ : Domenica la SPD di Olaf #Scholz ha superato la CDU-CSU di Armin #Laschet. Sono dunque iniziate le trattative per l… - transnazionale : Germania, Armin Laschet sommerso dalla critiche. Ma potrebbe giocare l'ultima carta #spaziotransnazionale informa -