Covid: Salvini, 'folle e ingiustificato tenere chiuse le discoteche' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set (Adnkronos) - tenere chiuse "sale da ballo, balere e discoteche è inspiegabile, una scelta folle, senza nessuna giustificazione". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Anch'io. "Se chiedi il green pass, ritieni ti tuteli per andare in 50mila allo stadio o a un concerto, mi sembra una inutile punizione nei confronti di 3mila imprese e milioni di giovani e meno giovani", ha aggiunto il leader del Carroccio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set (Adnkronos) -"sale da ballo, balere eè inspiegabile, una scelta, senza nessuna giustificazione". Lo ha detto Matteoa Radio Anch'io. "Se chiedi il green pass, ritieni ti tuteli per andare in 50mila allo stadio o a un concerto, mi sembra una inutile punizione nei confronti di 3mila imprese e milioni di giovani e meno giovani", ha aggiunto il leader del Carroccio.

Advertising

SkyTG24 : Covid, Salvini: 'Garantire tamponi gratis a chi non ha il Green pass' - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'folle e ingiustificato tenere chiuse le discoteche'... - Mariang47614228 : RT @Vathek1984: Secondo la grancassa mediatica di queste ore, in pratica #Morisi e' il responsabile di tutto il male del mondo, dalla Guerr… - Enrico26659481 : @LegaSalvini A tutti i DELUSI (come me) Visitate i profili dei piddini e dei 5sussidi Sentono l'odore del sangue… - zevunderskin : RT @SkyTG24: Covid, Salvini: 'Garantire tamponi gratis a chi non ha il Green pass' -