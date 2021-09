Covid e turismo: ecco i Paesi che stanno per riaprire (e chi invece resta chiuso) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano - Il Green pass ha reso più semplice la ripresa degli spostamenti tra Paesi dell'Unione Europea, tanto che quest'estate chi ha voluto oltrepassare i confini nazionali ha potuto farlo più o meno ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano - Il Green pass ha reso più semplice la ripresa degli spostamenti tradell'Unione Europea, tanto che quest'estate chi ha voluto oltrepassare i confini nazionali ha potuto farlo più o meno ...

Advertising

teleunica : Il covid non ferma la crescita del turismo - acajouli : @Riccard610 Ci sono tornata un paio di mesi fa, visto che ormai vivo altrove, è mi è sembrata come me: un po' invec… - SettenewsWeb : E’ stata firmata nelle scorse ore un’ordinanza dal ministro della Salute Roberto Speranza, per far ripartire, in vi… - pameladiverona : RT @NinoCascione1: Quindi hanno fatto i corridoi 'Covid free' per il turismo? e ci hanno infilato pure Sharm El Sheik?? Ha ragione Greta: b… - qn_giorno : #Covid e #turismo: ecco i Paesi che stanno per riaprire (e chi invece resta chiuso) -