Cosmo in polemica con le nuove indicazioni del Cts per i concerti

Cosmo in polemica con le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) sulla capienza per i concerti che prevedono. «Le indicazioni del Cts sono ridicole. Nel resto d'Europa sono andati tutti oltre, molto oltre», il commento di Cosmo.

Cosmo in polemica col Cts sulle restrizioni per i concerti

Cosmo critica le nuove indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico previste per i concerti. La polemica arriva dalle storie pubblicate ieri dall'artista sul suo profilo Instagram. Il Cts infatti ha stabilito che con obbligo di Green Pass si potrà tornare a una capienza del 100% solo per i concerti all'aperto. In sale da concerto, teatri e cinema la ...

mante : Alla fine i concerti di Cosmo a Bologna non si faranno. - infoitcultura : Bologna, Cosmo ha deciso: rimanda le tre date in polemica con il governo - Nutizieri : Bologna, Cosmo rimanda tre date in polemica con il governo - corrierebologna : L’appello, gli attacchi e infine la resa: Cosmo annulla il mega evento bolognese| Quan... -

