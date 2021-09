CoD Cold War e Warzone: ecco la data d’inizio della Stagione 6 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pochi minuti fa, l’account ufficiale del franchise ha svelato la data d’inizio della Stagione 6 di CoD: Black Ops Cold War e Warzone Ammettiamolo: il franchise di Call of Duty è indiscutibilmente, insieme a quello di Battlefield, fra i più renumerativi nell’intero mercato degli FPS multiplayer. Una serie che va avanti ormai da anni e che ha raggiunto il suo picco in termini di popolarità con l’uscita di Warzone, il battle royale free-to-play che ha conquistato milioni di cuori e continua a stabilire record di giocatori connessi in tutto il mondo. È attualmente in corso la Stagione 5 sia di Warzone, sia del capitolo principale attuale Black Ops Cold War (aspettando Vanguard), ma il contenuto stagionale sta volgendo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pochi minuti fa, l’account ufficiale del franchise ha svelato la6 di CoD: Black OpsWar eAmmettiamolo: il franchise di Call of Duty è indiscutibilmente, insieme a quello di Battlefield, fra i più renumerativi nell’intero mercato degli FPS multiplayer. Una serie che va avanti ormai da anni e che ha raggiunto il suo picco in termini di popolarità con l’uscita di, il battle royale free-to-play che ha conquistato milioni di cuori e continua a stabilire record di giocatori connessi in tutto il mondo. È attualmente in corso la5 sia di, sia del capitolo principale attuale Black OpsWar (aspettando Vanguard), ma il contenuto stagionale sta volgendo ...

