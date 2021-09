Chiesa: “Alla Juventus vogliamo vincere tutto e la pressione è il prezzo da pagare” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Federico Chiesa, giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Telegraph di cui si riporta un estratto. La serata più importante della mia vita. Una finale fantastica, no? In realtà l’iniziale vantaggio dell’Inghilterra ci aveva spaventato, perché di solito non concedevamo nulla. La nostra umiltà e la nostra mentalità ci hanno aiutato a farcela. Ai rigori Donnarumma è stato straordinario, ne ha parati due e ha meritato il premio di migliore in campo. L’inizio di stagione non è stato il solito della Juventus. Dopo aver vinto gli Europei ci sarà più pressione su di me e sui miei compagni di squadra, ma è quello che vogliamo. Ecco perché ho deciso di venire qui. Le richieste sono più alte Alla Juve, certo, perché vogliamo vincere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Federico, giocatore della, ha rilasciato un’intervista al Telegraph di cui si riporta un estratto. La serata più importante della mia vita. Una finale fantastica, no? In realtà l’iniziale vantaggio dell’Inghilterra ci aveva spaventato, perché di solito non concedevamo nulla. La nostra umiltà e la nostra mentalità ci hanno aiutato a farcela. Ai rigori Donnarumma è stato straordinario, ne ha parati due e ha meritato il premio di migliore in campo. L’inizio di stagione non è stato il solito della. Dopo aver vinto gli Europei ci sarà piùsu di me e sui miei compagni di squadra, ma è quello che. Ecco perché ho deciso di venire qui. Le richieste sono più alteJuve, certo, perché...

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Milano Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi, pittore che con forza seppe per primo piegar… - DSantanche : Viene zittito un prete che prega. Si può parlare di #genderfluid, di genitore 1, di burqa. Vanno negati il presepe,… - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Non so se #Dybala riposerà. #Rabiot non convocato perché ha preso un colpo alla caviglia e ha fastidio,… - napolista : L’intervista al Telegraph: “Per questo ho deciso di venire qui. L’inizio di stagione non è stato il solito della Ju… - RaiSport : ? #Chiesa: 'Ho scelto la #Juventus per provare a vincere tutto' L'attaccante bianconero in un'intervista alla stam… -