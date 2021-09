Boschi italiani, in 10 anni 587 mila ettari in più (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non si ferma la marcia dei Boschi italiani. Aumenta la loro superficie e biomassa, e anche la capacità di assorbire anidride carbonica. È quanto emerge dall’ultimo Inventario Nazionale delle Foreste presentato dall’Arma dei Carabinieri a milano, in occasione di ALL4CLIMATE, l’appuntamento preparatorio della COP26 di Glasgow. bla/sat/mrv/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non si ferma la marcia dei. Aumenta la loro superficie e biomassa, e anche la capacità di assorbire anidride carbonica. È quanto emerge dall’ultimo Inventario Nazionale delle Foreste presentato dall’Arma dei Carabinieri ano, in occasione di ALL4CLIMATE, l’appuntamento preparatorio della COP26 di Glasgow. bla/sat/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

