Bonus acqua potabile 2021, decreto attuativo: a chi spetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Bonus acqua potabile 2021 fino a 1000 euro prende forma con l'imminente decreto attuativo. "Non solo il governo prorogherà fino al 2023 il SuperBonus 110% con una manovra da 25 miliardi come abbiamo sempre chiesto al presidente Draghi: è finalmente pronto il decreto attuativo del Bonus idrico. Si tratta di una misura finalizzata a ridurre gli sprechi di acqua", dice Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica. "Sarà riconosciuto un Bonus fino a 1000 euro per spese sostenute nell'anno in corso per interventi di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria e per cucina, soffioni doccia e colonne doccia esistenti, con nuovi apparecchi a limitazione di flusso ...

