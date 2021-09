Angelo Duro denunciato per il tour protesta contro le limitazioni nei teatri: un risultato assurdo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Angelo Duro finora è stato il più concreto. Sembrerebbe più facile cadere nella retorica, tipo: “Siamo lavoratori dello spettacolo! Bla Bla Bla…!” Ed è la verità, ma non gliene frega niente a nessuno. “Abbiamo bisogno di essere ascoltati!”, ok, ok… ma si parla delle grandi frasi solo quando ad esse vengono collegate notizie negative. Le proteste civili passano inosservate, se non ferisci qualcuno con le mazze e non spacchi vetrine, niente. E anche in quel caso, parlerebbero solo degli infiltrati faziosi mandati da destra o da sinistra per sovvertire il messaggio dell’ipotetica (inutile) rivoluzione. Inutile proprio perché, finché nessuno, nei piani alti, viene toccato direttamente, non si muoverà nulla. Però è drammatico, abbiamo davvero bisogno che ci sia un ascolto e che porti a soluzioni valide, che vengano applicate. Angelo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021)finora è stato il più concreto. Sembrerebbe più facile cadere nella retorica, tipo: “Siamo lavoratori dello spettacolo! Bla Bla Bla…!” Ed è la verità, ma non gliene frega niente a nessuno. “Abbiamo bisogno di essere ascoltati!”, ok, ok… ma si parla delle grandi frasi solo quando ad esse vengono collegate notizie negative. Le proteste civili passano inosservate, se non ferisci qualcuno con le mazze e non spacchi vetrine, niente. E anche in quel caso, parlerebbero solo degli infiltrati faziosi mandati da destra o da sinistra per sovvertire il messaggio dell’ipotetica (inutile) rivoluzione. Inutile proprio perché, finché nessuno, nei piani alti, viene toccato direttamente, non si muoverà nulla. Però è drammatico, abbiamo davvero bisogno che ci sia un ascolto e che porti a soluzioni valide, che vengano applicate....

