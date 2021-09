Al via domani Line Up! A Romaeuropa Festival con Rachele Bastreghi, Emmanuelle, Margherita Vicario e tanti altri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Romaeuropa Festival PRESENTA Line UP! I edizione Un viaggio nei nuovi linguaggi del pop alla scoperta delle multiple declinazioni dell’identità femminile con i concerti di: Rachele Bastreghi, Emmanuelle, Margherita Vicario, Boyrebecca Ditonellapiaga, LA NIÑA, Bluem Da domani al 3 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Da domani al 3 ottobre Romaeuropa Festival presenta Line UP!, nuova rassegna che riunisce all’Auditorium Parco della Musica alcune delle proposte femminili più interessanti di una nuova scena italiana caratterizzata dalla contaminazione e dal forte respiro internazionale. Un gesto simbolico che intende contrapporsi alla problematica del gender gap ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021)PRESENTAUP! I edizione Un viaggio nei nuovi linguaggi del pop alla scoperta delle multiple declinazioni dell’identità femminile con i concerti di:, Boyrebecca Ditonellapiaga, LA NIÑA, Bluem Daal 3 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Daal 3 ottobrepresentaUP!, nuova rassegna che riunisce all’Auditorium Parco della Musica alcune delle proposte femminili più interessanti di una nuova scena italiana caratterizzata dalla contaminazione e dal forte respiro internazionale. Un gesto simbolico che intende contrapporsi alla problematica del gender gap ...

