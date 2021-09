AdF e Gruppo Acea: nasce Agile Academy, per sviluppare le eccellenze del futuro (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – “Sviluppiamo le eccellenze del futuro e del territorio”, questo lo slogan di Agile Academy, una nuova società ideata da AdF e dal Gruppo Acea, prima esperienza toscana di scuola d’impresa, presentata oggi a Siena nel corso del convegno “Agile Academy”, organizzato insieme all’Università di Siena nell’Aula Magna del Rettorato. “L’Ateneo – ha dichiarato il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati – ha un’attenzione particolare per tutte le iniziative che facendo rete permettono di offrire opportunità di formazione qualificate per profili professionali competitivi”. Al saluto istituzionale del Rettore, sono seguiti gli interventi del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, di Andrea Guerrini, componente dell’Autorità di regolazione per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – “Sviluppiamo ledele del territorio”, questo lo slogan di, una nuova società ideata da AdF e dal, prima esperienza toscana di scuola d’impresa, presentata oggi a Siena nel corso del convegno “”, organizzato insieme all’Università di Siena nell’Aula Magna del Rettorato. “L’Ateneo – ha dichiarato il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati – ha un’attenzione particolare per tutte le iniziative che facendo rete permettono di offrire opportunità di formazione qualificate per profili professionali competitivi”. Al saluto istituzionale del Rettore, sono seguiti gli interventi del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, di Andrea Guerrini, componente dell’Autorità di regolazione per ...

