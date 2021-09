WTA Chicago III 2021, una fallosa Camila Giorgi si arrende a Elena Gabriela Ruse (Di martedì 28 settembre 2021) Una Camila Giorgi irriconoscibile abbandona subito il torneo WTA 500 di Chicago, il terzo giocato in questo 2021 nella cittadina dell’Illinois. L’azzurra, numero 15 del seeding, viene battuta senza colpo ferire dalla rumena Elena Gabriela Ruse con il punteggio di 6-4 6-2, vivendo una giornata davvero tremenda al servizio che ne ha limitato di molto le potenzialità. Sin dalla partenza si vede che Camila non è in confidenza con il suo servizio: la prima fa fatica ad entrare e la seconda è troppo morbida contro un’avversaria che non ha nulla da perdere. Il break in favore della rumena arriva subito, ma l’azzurra non si lascia intimorire e con il suo tennis d’attacco pareggia i conti nel quarto gioco. La Giorgi ci prova, ha delle chance ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Unairriconoscibile abbandona subito il torneo WTA 500 di, il terzo giocato in questonella cittadina dell’Illinois. L’azzurra, numero 15 del seeding, viene battuta senza colpo ferire dalla rumenacon il punteggio di 6-4 6-2, vivendo una giornata davvero tremenda al servizio che ne ha limitato di molto le potenzialità. Sin dalla partenza si vede chenon è in confidenza con il suo servizio: la prima fa fatica ad entrare e la seconda è troppo morbida contro un’avversaria che non ha nulla da perdere. Il break in favore della rumena arriva subito, ma l’azzurra non si lascia intimorire e con il suo tennis d’attacco pareggia i conti nel quarto gioco. Laci prova, ha delle chance ...

