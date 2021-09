Uomini e Donne, schiaffo in diretta: la reazione di Maria De Filippi (Di martedì 28 settembre 2021) Durante le registrazioni di Uomini e Donne si è verificata una situazione incredibile. La De Filippi potrebbe prendere una decisione storica. Uomini e Donne (Instagram)Le ultime anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne hanno davvero del clamoroso. Molti conoscono il programma e sanno che davvero può accadere di tutto. Ma quanto raccontato e riportate da ilvicolodellenews ha davvero dell’incredibile. Le notizie riguardano sia il trono over che quello classico. In quello classico, il protagonista è stato il tronista Joele che ha subito una sorte che non capita a tutti. Infatti, parrebbe che sia stato cacciato perché avrebbe tentato di avere contatti con una ragazza alle spalle della redazione. La scena mostrata dalla De Filippi è ... Leggi su chenews (Di martedì 28 settembre 2021) Durante le registrazioni disi è verificata una situazione incredibile. La Depotrebbe prendere una decisione storica.(Instagram)Le ultime anticipazioni delle puntate dihanno davvero del clamoroso. Molti conoscono il programma e sanno che davvero può accadere di tutto. Ma quanto raccontato e riportate da ilvicolodellenews ha davvero dell’incredibile. Le notizie riguardano sia il trono over che quello classico. In quello classico, il protagonista è stato il tronista Joele che ha subito una sorte che non capita a tutti. Infatti, parrebbe che sia stato cacciato perché avrebbe tentato di avere contatti con una ragazza alle spalle della redazione. La scena mostrata dalla Deè ...

Advertising

il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - Mov5Stelle : Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, a… - FratellidItalia : RT @FrancescoLollo1: Un maxi sbarco ha portato sulle nostre coste centinaia di clandestini. #Lamorgese ha fallito sull’immigrazione e sulla… - yaniravibora : matteo di uomini e donne >>>>> -