Tesoro colloca 5,5 miliardi di BOT 6 mesi, rendimento a minimo storico (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato stamattina BOT a sei mesi per un controvalore di 5,5 miliardi di euro, a fronte di una domanda che ha superato i 7 miliardi, cn un rapporto di copertura che si attesta a 1,29. Il prezzo di aggiudicazione è pari a 100,276. Il rendimento medio ponderato è negativo e si è attestato a -0,545%, nuovo minimo storico ed in calo di 3 punti percentuali rispetto alla precedente asta. Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Ilhato stamattina BOT a seiper un controvalore di 5,5di euro, a fronte di una domanda che ha superato i 7, cn un rapporto di copertura che si attesta a 1,29. Il prezzo di aggiudicazione è pari a 100,276. Ilmedio ponderato è negativo e si è attestato a -0,545%, nuovoed in calo di 3 punti percentuali rispetto alla precedente asta.

Francia colloca 7,189 mld euro in Bond a breve termine In Francia l'Agenzia del Tesoro AFT ha collocato 7,189 miliardi di euro in bond (BTF) a breve termine. Nel dettaglio sono stati assegnati 2,996 miliardi di euro in BTF a 3 mesi con rendimento negativo al - 0,739%, dal - 0,652%...

