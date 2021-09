Terremoto in Veneto: registrate diverse scosse in poche ore (Di martedì 28 settembre 2021) L’Ingv ha registrato nel corso della notte alcune scosse di Terremoto nella provincia di Treviso, tra cui la più forte di magnitudo 3,7 gradi. via Google MapsUna serie di scosse sono state registrate nel corso della notte tra lunedì 27 e martedì 28 settembre in provincia di Treviso, in Veneto. Come segnalato dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un vero e proprio sciame sismico. La terra ha iniziato a tremare poco dopo le 2,30 e l’ultima scossa è stata avvertita intorno alle 6,30. Quella più intensa ha raggiunto la magnitudo 3.7 gradi della scala Richter, mentre la più lieve la magnitudo di 2.0 gradi. L’epicentro è stato individuato nell’area compresa tra Valdobbiadene, Segusino e Miane. Al momento non sono stati segnalati né danni a cose o abitazioni né feriti. ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) L’Ingv ha registrato nel corso della notte alcunedinella provincia di Treviso, tra cui la più forte di magnitudo 3,7 gradi. via Google MapsUna serie disono statenel corso della notte tra lunedì 27 e martedì 28 settembre in provincia di Treviso, in. Come segnalato dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un vero e proprio sciame sismico. La terra ha iniziato a tremare poco dopo le 2,30 e l’ultima scossa è stata avvertita intorno alle 6,30. Quella più intensa ha raggiunto la magnitudo 3.7 gradi della scala Richter, mentre la più lieve la magnitudo di 2.0 gradi. L’epicentro è stato individuato nell’area compresa tra Valdobbiadene, Segusino e Miane. Al momento non sono stati segnalati né danni a cose o abitazioni né feriti. ...

