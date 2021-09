Sondaggi politici Demos: l’immigrato ora fa meno paura (Di martedì 28 settembre 2021) . L’emergenza Covid ha messo in soffitta un’altra emergenza, quella relativa all’immigrazione clandestina, motore principale dell’ascesa della Lega alle Europee 2019. Basta dare un’occhiata ai dati del Sondaggio Demos realizzato per Repubblica. Dall’indagine emerge che la percentuale di italiani che considera gli immigrati un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone, è scesa dal 46% di settembre 2017 al 27% odierno. Un crollo di quasi 20 punti. Cambia anche l’approccio rispetto alle navi di immigrati e profughi dirette verso le coste italiane: aumenta dal 42% al 52% la quota di persone favorevole all’accoglienza mentre cala dal 51% al 40% quella di chi opta per i respingimenti. Torna infine a crescere l’interesse per un altro tema legato a doppio filo al fenomeno dell’immigrazione, quello dello Ius Soli. ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 settembre 2021) . L’emergenza Covid ha messo in soffitta un’altra emergenza, quella relativa all’immigrazione clandestina, motore principale dell’ascesa della Lega alle Europee 2019. Basta dare un’occhiata ai dati delrealizzato per Repubblica. Dall’indagine emerge che la percentuale di italiani che considera gli immigrati un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone, è scesa dal 46% di settembre 2017 al 27% odierno. Un crollo di quasi 20 punti. Cambia anche l’approccio rispetto alle navi di immigrati e profughi dirette verso le coste italiane: aumenta dal 42% al 52% la quota di persone favorevole all’accoglienza mentre cala dal 51% al 40% quella di chi opta per i respingimenti. Torna infine a crescere l’interesse per un altro tema legato a doppio filo al fenodell’immigrazione, quello dello Ius Soli. ...

Advertising

SalandinS : RT @Lucacec71: Certo che se tutti i giornalisti, commentatori e politici che frignano oggi per il trattamento subito da #Morisi sui social… - siceid : RT @Lucacec71: Certo che se tutti i giornalisti, commentatori e politici che frignano oggi per il trattamento subito da #Morisi sui social… - Lucacec71 : Certo che se tutti i giornalisti, commentatori e politici che frignano oggi per il trattamento subito da #Morisi su… - londonthea : @Franziskeiser ma quanto devono essere disastrosi i sondaggi per arrivare a fare tweet del genere? Meglio per Calen… - lella_50 : RT @andrea_cangini: Le responsabilità dei #conduttoriTv: accusano i politici di dipendere dei sondaggi, ma dipendono dallo share; deprecano… -