Salone del libro di Torino, Fassino torna a processo: la corte d’Appello accoglie il ricorso della procura e annulla il proscioglimento (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il proscioglimento in primo grado, Piero Fassino torna a processo per la vicenda del Salone del libro di Torino. La corte d’Appello del capoluogo piemontese ha ribaltato la decisione del gup che, nell’ottobre del 2020, aveva prosciolto l’ex sindaco, l’ex assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, e di altre 4 persone dall’accusa di turbata libertà di scelta del contraente in relazione al contratto firmato con Gl Events, la società che gestisce il Lingotto, per l’organizzazione dell’edizione 2015 dell’evento. Sulla decisione del gup la procura aveva presentato ricorso e oggi la corte d’Appello ha rinviato a giudizio i sei. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo ilin primo grado, Pieroper la vicenda deldeldi. Ladel capoluogo piemontese ha ribaltato la decisione del gup che, nell’ottobre del 2020, aveva prosciolto l’ex sindaco, l’ex assessore alla CulturaRegione Piemonte, Antonella Parigi, e di altre 4 persone dall’accusa di turbata libertà di scelta del contraente in relazione al contratto firmato con Gl Events, la società che gestisce il Lingotto, per l’organizzazione dell’edizione 2015 dell’evento. Sulla decisione del gup laaveva presentatoe oggi laha rinviato a giudizio i sei. Il ...

