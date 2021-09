Salmo:rapper indagato per concerto show,salta interrogatorio (Di martedì 28 settembre 2021) salta l'interrogatorio di Salmo, il rapper ufficialmente indagato dalla Procura di Tempio Pausania per il concerto non autorizzato e il maxi assembramento del 13 agosto al molo Brin di Olbia. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021)l'di, ilufficialmentedalla Procura di Tempio Pausania per ilnon autorizzato e il maxi assembramento del 13 agosto al molo Brin di Olbia. Il ...

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Concerto delle polemiche a #Olbia, salta l’interrogatorio per il rapper Salmo - Malivks : RT @miniIocale: sinceramente vorrei vedervi criticare giuseppe conte esattamente come avete – giustamente – criticato salmo per il concerto… - damy85twit : RT @SardiniaPost: ?? Salmo è indagato assieme al proprietario della ruota panoramica di Olbia dove il 13 agosto il rapper si era esibito sen… - SardiniaPost : ?? Salmo è indagato assieme al proprietario della ruota panoramica di Olbia dove il 13 agosto il rapper si era esibi… - dreamingthemoo : RT @miniIocale: sinceramente vorrei vedervi criticare giuseppe conte esattamente come avete – giustamente – criticato salmo per il concerto… -

Ultime Notizie dalla rete : Salmo rapper Salmo:rapper indagato per concerto show,salta interrogatorio Con lui è indagato anche Kevin Lupetti, proprietario della ruota panoramica installata al porto di Olbia, sotto la quale si è esibito il rapper. Salmo e Lupetti, assistiti dagli avvocati Salvatore ...

√ Salmo ha suonato in anteprima un pezzo del nuovo album 'Flop' Salmo è stato protagonista anche di un freestyle su diverse basi. "Flop", il suo "album peggiore", come lo ha definito lui ironicamente sui social, uscirà proprio venerdì 1 ottobre. Il rapper sardo, ...

Salmo:rapper indagato per concerto show,salta interrogatorio la voce d'italia Salmo indagato per il concerto di Olbia, salta interrogatorio Salta l'interrogatorio di Salmo, il rapper ufficialmente indagato dalla Procura di Tempio Pausania per il concerto non autorizzato e il maxi assembramento del 13 agosto al molo Brin di Olbia. Il canta ...

Concerto delle polemiche a Olbia, salta l’interrogatorio per il rapper Salmo Il cantante, al secolo Maurizio Pisciottu, si sarebbe dovuto presentare domani mattina davanti al procuratore Gregorio Capasso per essere interrogato sui fatti, ma non ha ricevuto l'avviso di compariz ...

Con lui è indagato anche Kevin Lupetti, proprietario della ruota panoramica installata al porto di Olbia, sotto la quale si è esibito ile Lupetti, assistiti dagli avvocati Salvatore ...è stato protagonista anche di un freestyle su diverse basi. "Flop", il suo "album peggiore", come lo ha definito lui ironicamente sui social, uscirà proprio venerdì 1 ottobre. Ilsardo, ...Salta l'interrogatorio di Salmo, il rapper ufficialmente indagato dalla Procura di Tempio Pausania per il concerto non autorizzato e il maxi assembramento del 13 agosto al molo Brin di Olbia. Il canta ...Il cantante, al secolo Maurizio Pisciottu, si sarebbe dovuto presentare domani mattina davanti al procuratore Gregorio Capasso per essere interrogato sui fatti, ma non ha ricevuto l'avviso di compariz ...