Referendum sull’eutanasia, l’83% degli italiani voterebbe sì (Di martedì 28 settembre 2021) I sondaggi di Swg non possono pubblicare intenzioni di voto a causa della legge sul blackout delle rilevazioni demoscopiche nei 15 giorni precedenti il voto. E si sono quindi concentrati su altri temi. Come i Referendum, che sono tornati al centro del dibattito mediatico in seguito alla raccolta delle firme per quello sull’eutanasia e al cambiamento delle regole, che ora consente anche di firmare digitalmente tramite Spid, cosa che consentirà di raccogliere molto più velocemente le 500 mila sottoscrizioni, come avvenuto per quello sulla depenalizzazione della cannabis. Secondo gli italiani i Referendum, che siano sull’eutanasia o su altro, in generale rimangono uno strumento fondamentale per la democrazia. A pensarla così è il 54% degli intervistati. Per ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 settembre 2021) I sondaggi di Swg non possono pubblicare intenzioni di voto a causa della legge sul blackout delle rilevazioni demoscopiche nei 15 giorni precedenti il voto. E si sono quindi concentrati su altri temi. Come i, che sono tornati al centro del dibattito mediatico in seguito alla raccolta delle firme per quelloe al cambiamento delle regole, che ora consente anche di firmare digitalmente tramite Spid, cosa che consentirà di raccogliere molto più velocemente le 500 mila sottoscrizioni, come avvenuto per quello sulla depenalizzazione della cannabis. Secondo gli, che sianoo su altro, in generale rimangono uno strumento fondamentale per la democrazia. A pensarla così è il 54%intervistati. Per ...

Advertising

Alberto28075665 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Errore nella raccolta firme: si farà referendum sull'eutanasia per chi si fa le canne - LEGGI L'ARTICOLO di @E… - MassimoRiserbo5 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Errore nella raccolta firme: si farà referendum sull'eutanasia per chi si fa le canne - LEGGI L'ARTICOLO di @E… - gchitarroni : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Errore nella raccolta firme: si farà referendum sull'eutanasia per chi si fa le canne - LEGGI L'ARTICOLO di @E… - fefebaraonda : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Errore nella raccolta firme: si farà referendum sull'eutanasia per chi si fa le canne - LEGGI L'ARTICOLO di @E… - cocchi2a : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Errore nella raccolta firme: si farà referendum sull'eutanasia per chi si fa le canne - LEGGI L'ARTICOLO di @E… -