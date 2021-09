Referendum cannabis, promotori in presidio a Montecitorio. A 48 ore dalla scadenza arrivate 340mila certificazioni: “Governo intervenga” (Di martedì 28 settembre 2021) A 48 ore dalla scadenza per la consegna delle sottoscrizioni in Corte di Cassazione, fissata per il 30 settembre, sono arrivate solo 340mila certificazioni: il Referendum sulla cannabis rischia di saltare per via dei ritardi dei Comuni. Il Comitato promotore dalle 18 di martedì pomeriggio è in presidio davanti a Montecitorio per chiedere che il Governo intervenga per concedere più tempo per la consegna dei nominativi certificati. La lentezza nell’arrivo delle firme certificate, infatti, è dovuta ai mancati adempimenti da parte di centinaia di amministrazioni locali: “Non vogliamo che questo Referendum venga discriminato, chiediamo di avere tempo fino al 31 ottobre: ci siamo rivolti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) A 48 oreper la consegna delle sottoscrizioni in Corte di Cassazione, fissata per il 30 settembre, sonosolo: ilsullarischia di saltare per via dei ritardi dei Comuni. Il Comitato promotore dalle 18 di martedì pomeriggio è indavanti aper chiedere che ilper concedere più tempo per la consegna dei nominativi certificati. La lentezza nell’arrivo delle firme certificate, infatti, è dovuta ai mancati adempimenti da parte di centinaia di amministrazioni locali: “Non vogliamo che questovenga discriminato, chiediamo di avere tempo fino al 31 ottobre: ci siamo rivolti al ...

